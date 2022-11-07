Майор в Сибири бил военнослужащего палкой по голове из-за формы

Военный суд назначил майору штраф за удары палкой по голове военнослужающего и пощечину. Причиной нападения стали нарушения при ношении формы.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал виновным майора Виталия Солоху по делу о превышении полномочий с применением насилия, следует из материалов на сайте суда.

«Из-за нарушения правил ношения военной формы майор нанес два удара палкой по голове военнослужащего, после чего ударил его ладонью по лицу», — уточнили фабулу дела в пресс-службе военных судов.

Солохе назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.