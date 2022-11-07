Новосибирский мэр понизил своего зама Захарова

© Кирилл Канин. Геннадий Захаров (в пиджаке)

Первый вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров понижен до обычного замглавы администрации. Статус первого заместителя теперь у Олега Клемешова.

Олег Клемешов, курирующий городское хозяйство, назначен первым вице-мэром Новосибирска, сообщил Тайге.инфо пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Глеб Черепанов. Решение вступит в силу с 10 ноября.

У нынешнего первого вице-мэра Геннадия Захарова, который отвечает за департаменты организационно-контрольной работы, инвестиций, ЧС и мобилизационной работе, а также за управления делами и общественных связей мэрии, теперь будет статус обычного заместителя.

Другой первый замглавы города Борис Буреев, курирующий финансы и экономику, остался в прежней должности.

Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный технический университет, работал в муниципальных предприятиях «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта» и «Кировское трамвайное депо № 4». С 1995 по 2005 годы был главным инженером и директором муниципального «Октябрьского трамвайного депо №3», затем возглавил МУП «Правобережное трамвайное депо».

В 2012 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района, а в 2014-м возглавил район. В 2019-м Анатолий Локоть назначил Клемешова вице-мэром.