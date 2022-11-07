Скелет человека нашли в лесу под Томском
© СК по Томской области
В окрестностях томского села Козюлино местный житель нашел человеческие кости. Что произошло, выясняет Следственный комитет.
Человеческие останки найдены 6 ноября в лесу около села Козюлино Томского района. Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.
Прокуратура «проконтролирует установление всех обстоятельств», сообщили также в ведомстве.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo