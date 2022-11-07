Скелет человека нашли в лесу под Томском

© СК по Томской области
Скелет человека нашли в лесу под Томском
07 Ноя 2022, 07:32

В окрестностях томского села Козюлино местный житель нашел человеческие кости. Что произошло, выясняет Следственный комитет.

Человеческие останки найдены 6 ноября в лесу около села Козюлино Томского района. Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.

Прокуратура «проконтролирует установление всех обстоятельств», сообщили также в ведомстве.


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