Сибирская полиция заказала беспилотники почти за 25 млн

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Сибирской полиции понадобились беспилотные летательные аппараты. К ним закупают и бензиновые генераторы.

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило конкурс на поставку «беспилотных авиационных систем», говорится на сайте госзакупок. Полицейским понадобилось по два квадрокоптера с максимальным взлетным весом до 9 кг и до 0,9 кг, а также еще один со взлетным весом до 2 кг.

В комплектах также должны идти камеры с тепловизором, аккумуляторы, смартфоны, мониторы и ноутбуки, а также бензогенераторы.

Начальная стоимость контракта — 24,6 млн рублей. Деньги планируется выделить из федерального бюджета по гособоронзаказу.

Заявки на конкурс принимаются до 11 ноября. Полиция должны получить беспилотники до 30 января 2023 года.