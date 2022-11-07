Сибирская полиция заказала беспилотники почти за 25 млн
© unsplash.com/Sam McGhee
Сибирской полиции понадобились беспилотные летательные аппараты. К ним закупают и бензиновые генераторы.
Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило конкурс на поставку «беспилотных авиационных систем», говорится на сайте госзакупок. Полицейским понадобилось по два квадрокоптера с максимальным взлетным весом до 9 кг и до 0,9 кг, а также еще один со взлетным весом до 2 кг.
В комплектах также должны идти камеры с тепловизором, аккумуляторы, смартфоны, мониторы и ноутбуки, а также бензогенераторы.
Начальная стоимость контракта — 24,6 млн рублей. Деньги планируется выделить из федерального бюджета по гособоронзаказу.
Заявки на конкурс принимаются до 11 ноября. Полиция должны получить беспилотники до 30 января 2023 года.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo