Сибирская полиция заказала беспилотники почти за 25 млн

© unsplash.com/Sam McGhee
Сибирская полиция заказала беспилотники почти за 25 млн
07 Ноя 2022, 08:08

Сибирской полиции понадобились беспилотные летательные аппараты. К ним закупают и бензиновые генераторы.

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило конкурс на поставку «беспилотных авиационных систем», говорится на сайте госзакупок. Полицейским понадобилось по два квадрокоптера с максимальным взлетным весом до 9 кг и до 0,9 кг, а также еще один со взлетным весом до 2 кг.

В комплектах также должны идти камеры с тепловизором, аккумуляторы, смартфоны, мониторы и ноутбуки, а также бензогенераторы.

Начальная стоимость контракта — 24,6 млн рублей. Деньги планируется выделить из федерального бюджета по гособоронзаказу.

Заявки на конкурс принимаются до 11 ноября. Полиция должны получить беспилотники до 30 января 2023 года.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
07 Ноя, 11:09
Томские власти готовы потратить более 5,7 млрд на ремонт шести старых машин
07 Ноя, 09:08
Камера сняла падение мужчины с 15-го этажа в Иркутске
07 Ноя, 08:08
Сибирская полиция заказала беспилотники почти за 25 млн
07 Ноя, 07:32
Скелет человека нашли в лесу под Томском
07 Ноя, 07:16
Новосибирский мэр понизил своего зама Захарова
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования