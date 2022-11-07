Томские власти готовы потратить более 5,7 млрд на ремонт шести старых машин

© yandex.ru/maps. Постпредство Томской области в Москве
Томские власти готовы потратить более 5,7 млрд на ремонт шести старых машин
07 Ноя 2022, 09:09

Власти Томской области объявили госзакупку на ремонт шести машин, выпущенных в 2012-2013 годах и находящихся в Москве. Детали оценили в 5,7 млрд рублей, а в их список вошли бейсболки, безрукавки, женские браслеты, ветровки. Некоторые автомобили, по данным ГИБДД, находятся в частной собственности.

Представительство Томской области при правительстве РФ в Москве объявило конкурс на «диагностику, техническое обслуживание и ремонт» автомобилей. Документация опубликована на сайте госзакупок, обратил внимание ТВ2.

В карточке контракта начальная цена указана в размере 1 млн рублей, но из документации следует, что планируется закупить более 215 тыс. деталей для Mercedes и Toyota на общую сумму 5,73 млрд рублей.

Впрочем, в карточке контракта есть оговорка: «Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта».

В перечень деталей для Mercedes вошли, в частности, различные бейсболки от 150 рублей до 4,8 тыс. рублей, безрукавка за 11,2 тыс., женский браслет Black Edition за 14,33 тыс., майка Spaghetti Top за 5 тыс., мужская рубашка Mercedes за 12,5 тыс. рублей и так далее.

В документах утверждается, что «ремонтировать» предстоит три автомобиля Mercedes-Benz и три Toyota, выпущенных в 2012—2013 годах. Там же указаны их VIN-номера. Тайга.инфо с помощью открытой базы ГИБДД выяснила, что все они принадлежат «юридическим лицам» и «иным неюридическим лицам», как минимум две из них — «юридическим лицам, являющимся коммерческим организациям». Некоторые попадали в ДТП в Москве.

В августе тогда еще врио губернатора Томской области Владимир Мазур назначил главой представительства региона при правительстве РФ бывшего тульского чиновника Николая Слепнева. Он был соучредителем местного отделения прокремлевского движения «НАШИ», а в Москве руководил государственными культурными центрами «Лидер» и «Авангард».

В карточке странного контракта утверждается, что «пройден контроль по целевому расходованию средств».


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