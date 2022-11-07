Камера сняла падение мужчины с 15-го этажа в Иркутске
© кадр с камер наблюдения
Мужчина упал с многоэтажки на автомобиль в Иркутске. Падение попало на камеры наблюдения.
Мужчина упал на автомобиль в микрорайоне Первомайский на улице Вампилова, 34. Инцидент произошел утром 7 ноября.
По данным «Ирсити», мужчина упал с 15 этажа.
Паблик «Инцидент Иркутск» опубликовал видео с места происшествия, на камеры попал даже момент падения.
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