Камера сняла падение мужчины с 15-го этажа в Иркутске

© кадр с камер наблюдения

Мужчина упал с многоэтажки на автомобиль в Иркутске. Падение попало на камеры наблюдения.

Мужчина упал на автомобиль в микрорайоне Первомайский на улице Вампилова, 34. Инцидент произошел утром 7 ноября.



По данным «Ирсити», мужчина упал с 15 этажа.

Паблик «Инцидент Иркутск» опубликовал видео с места происшествия, на камеры попал даже момент падения.