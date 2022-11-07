Иркутский капитан похитил почти 50 тонн топлива со склада
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Офицер Вооруженных сил РФ признан виновным в хищении около 50 тонн топлива со склада. Его приговорили к реальному сроку.
Иркутский гарнизонный военный рассмотрел уголовное дело капитана запаса Дмитрия Петрашова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), говорится в карточке дела.
«По приказу Петрашова его подчиненный получал со склада дизельное топливо и перевозил в указанное место для продажи. Всего подобным образом было похищено более 48 тыс. литров топлива. Полученными деньгами Петрашов распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Петрашова к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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