Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске
© кадр с камеры наблюдения
Срыв кабины лифта произошел 7 ноября в жилом доме в Иркутске. В этот момент там находились три человека, в том числе ребенок. Жертв удалось избежать. Начата доследственная проверка.
По данным следствия, инцидент произошел по адресу Верхняя Набережная, 161/16.
«По предварительным данным, во время движения лифта произошел срыв кабины, находящейся в тот момент на 4 этаже. Практически сразу сработал ловитель лифта, и он остановился. Никто из граждан значительно не пострадал», — сообщили в СК.
СК организовал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В управляющей компании запрошена необходимая документация по обслуживанию пассажирского лифта.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Еще четверо иркутян погибли в «спецоперации» Общественник обратился в Генпрокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина в Новосибирске Кто заблокировал обсуждение проблем с выплатами мобилизованным новосибирцам: Яковенко, Гудовский, Лебедев Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске Иркутский капитан похитил почти 50 тонн топлива со склада
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo