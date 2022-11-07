Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске

© кадр с камеры наблюдения
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске
07 Ноя 2022, 10:06

Срыв кабины лифта произошел 7 ноября в жилом доме в Иркутске. В этот момент там находились три человека, в том числе ребенок. Жертв удалось избежать. Начата доследственная проверка.

По данным следствия, инцидент произошел по адресу Верхняя Набережная, 161/16.

«По предварительным данным, во время движения лифта произошел срыв кабины, находящейся в тот момент на 4 этаже. Практически сразу сработал ловитель лифта, и он остановился. Никто из граждан значительно не пострадал», — сообщили в СК.

СК организовал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В управляющей компании запрошена необходимая документация по обслуживанию пассажирского лифта.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
07 Ноя, 12:16
Еще четверо иркутян погибли в «спецоперации»
07 Ноя, 11:15
Общественник обратился в Генпрокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина в Новосибирске
07 Ноя, 11:08
Кто заблокировал обсуждение проблем с выплатами мобилизованным новосибирцам: Яковенко, Гудовский, Лебедев
07 Ноя, 10:06
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске
07 Ноя, 09:44
Иркутский капитан похитил почти 50 тонн топлива со склада
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования