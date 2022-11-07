Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске

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Срыв кабины лифта произошел 7 ноября в жилом доме в Иркутске. В этот момент там находились три человека, в том числе ребенок. Жертв удалось избежать. Начата доследственная проверка.

По данным следствия, инцидент произошел по адресу Верхняя Набережная, 161/16.



«По предварительным данным, во время движения лифта произошел срыв кабины, находящейся в тот момент на 4 этаже. Практически сразу сработал ловитель лифта, и он остановился. Никто из граждан значительно не пострадал», — сообщили в СК.

СК организовал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В управляющей компании запрошена необходимая документация по обслуживанию пассажирского лифта.