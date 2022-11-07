Общественник обратился в Генпрокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина в Новосибирске

© Стас Соколов
Общественник обратился в Генпрокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина в Новосибирске
07 Ноя 2022, 11:15

Прокуратура займется перекрытием улицы Ленина в Новосибирске для новогодних мероприятий. Чиновники частично запретили проезд по улице уже с ноября. Общественник Михаил Мезенцев пожаловался в Генпрокуратуру.

Общественник Михаил Мезенцев опубликовал обращение в Генпрокуратуру в связи с частичным перекрытием улицы Ленина. Он посчитал, что чиновники не соблюдают нормы законодательства. Общественник усматривает нарушения в порядке публикации информации о перекрытии, установке средств ограничения, при подготовке проекта организации дорожного движения, следует из его обращения в соцсети «ВКонтакте».

Мезенцев просит проверить соблюдение законодательства при перекрытии участков дорог в Новосибирске и в числе обеспечительных мер отменить ограничения для движения транспорта.

Ранее мэрия Новосибирска ограничила движение транспорта по улице Ленина от площади Ленина до улицы Советской и от Советской до улицы Урицкого. Они будут действовать до 10 февраля. На этих участках будет создана зона гостеприимства для проведения мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица России» в 2022—2023 годах.


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