Еще четверо иркутян погибли в «спецоперации»

© vk.com/Виталий Матюха. Олег Калашников
Еще четверо иркутян погибли в «спецоперации»
07 Ноя 2022, 12:16

Еще четверо жителей Иркутской области погибли в «спецоперации» в Украине. Одним из них оказался 18-летний «доброволец».

18-летний уроженец Усольского района Олег Калашников погиб в «спецоперации». Об этом сообщил мэр района Виталий Матюха.

Чиновник утверждает, что 18-летний молодой человек попал на фронт «добровольцем».

Погиб и еще один доброволец, 48-летний Юрий Цай, пишет «Ирсити» со ссылкой на администрацию Эхирит-Булагатского района. Мужчина ранее служил в СОБРе, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Кроме того, местная муниципальная газета «Эхирит-Булагатский вестник» сообщила о смерти Александра Попкова, который мог умереть еще в августе.

Также погиб 21-летний контрактник из Тайшета Илья Валик, подтвердили в местной мэрии. Журналистам известно, что он служил в танковых войсках в Абхазии, 26 сентября 2021 года подписал двухлетний контракт. Весной 2022 года его перевели в Крым, а в июне — в Украину, он погиб 9 октября.

По подтвержденным властями и родственниками умерших подсчетам «Людей Байкала», в спецоперации погибли уже около 100 жителей Иркутской области.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
07 Ноя, 12:16
Еще четверо иркутян погибли в «спецоперации»
07 Ноя, 11:15
Общественник обратился в Генпрокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина в Новосибирске
07 Ноя, 11:08
Кто заблокировал обсуждение проблем с выплатами мобилизованным новосибирцам: Яковенко, Гудовский, Лебедев
07 Ноя, 10:06
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Иркутске
07 Ноя, 09:44
Иркутский капитан похитил почти 50 тонн топлива со склада
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования