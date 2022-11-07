Еще четверо иркутян погибли в «спецоперации»

© vk.com/Виталий Матюха. Олег Калашников

Еще четверо жителей Иркутской области погибли в «спецоперации» в Украине. Одним из них оказался 18-летний «доброволец».

18-летний уроженец Усольского района Олег Калашников погиб в «спецоперации». Об этом сообщил мэр района Виталий Матюха.

Чиновник утверждает, что 18-летний молодой человек попал на фронт «добровольцем».

Погиб и еще один доброволец, 48-летний Юрий Цай, пишет «Ирсити» со ссылкой на администрацию Эхирит-Булагатского района. Мужчина ранее служил в СОБРе, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Кроме того, местная муниципальная газета «Эхирит-Булагатский вестник» сообщила о смерти Александра Попкова, который мог умереть еще в августе.

Также погиб 21-летний контрактник из Тайшета Илья Валик, подтвердили в местной мэрии. Журналистам известно, что он служил в танковых войсках в Абхазии, 26 сентября 2021 года подписал двухлетний контракт. Весной 2022 года его перевели в Крым, а в июне — в Украину, он погиб 9 октября.

По подтвержденным властями и родственниками умерших подсчетам «Людей Байкала», в спецоперации погибли уже около 100 жителей Иркутской области.