Мать и трое детей отравились угарным газом в Минусинске

Жительница Красноярского края и трое ее детей получили отравление угарным газом из-за печки ночью 8 ноября.

«В одном из домов по улице Победы города Минусинска в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования, получили отравление угарным газом средней степени тяжести мама и ее трое несовершеннолетних детей», — сообщила ЕДДС города.

Пострадавшие доставлены в Минусинскую ЦРБ.



