Мать и трое детей отравились угарным газом в Минусинске

08 Ноя 2022, 02:05

Жительница Красноярского края и трое ее детей получили отравление угарным газом из-за печки ночью 8 ноября.

«В одном из домов по улице Победы города Минусинска в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования, получили отравление угарным газом средней степени тяжести мама и ее трое несовершеннолетних детей», — сообщила ЕДДС города.

Пострадавшие доставлены в Минусинскую ЦРБ.



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