Более 200 сотрудников хлебокомбината не получили зарплату в Кузбассе

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Более 200 сотрудников хлебокомбината не получили зарплату в Кузбассе
08 Ноя 2022, 07:09

Более 200 сотрудников хлебокомбината в Кемеровской области не получили зарплату. Компания начала банкротиться с марта 2022 года, возбуждено уголовное дело.

Задолженность перед 206 сотрудниками ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» превысила 14 млн рублей, сообщили в сибирском управлении Генпрокуратуры РФ 8 ноября.

«Предприятие прекратило производственную деятельность и с марта 2022 года находится в стадии банкротства», — уточнили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры долги полностью отдали, уверяют в ведомстве. Гендиректора компании привлекли к ответственности по ч. 1, 6 и 7 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) и оштрафовали на 73 тыс. рублей.

Кроме того, возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК (полная невыплата заработной платы).

«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» открылся в 1932 году и был первым предприятием по выпечке хлеба в Кемеровской области. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем предприятия было региональное правительство. Действующих акционеров в открытом доступе найти не удалось. Гендиректором был Николай Бурмистров, конкурсным управляющим компании является Елена Потапова.


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