Бывший главный борец с коррупцией Новосибирской области пошел под суд за взятку

© vn.ru. Олег Бушмакин
Бывший главный борец с коррупцией Новосибирской области пошел под суд за взятку
08 Ноя 2022, 08:28

В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Олега Бушмакина. Ему вменяют получение взятки от застройщика во время работы прокурором Дзержинского района.

«В Железнодорожном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Бушмакина О. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ, Долгушина С. Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ», — говорится в сообщении суда.

Уже начат допрос свидетелей стороны обвинения.

По версии следствия, с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин получил при посредничестве ряда лиц 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Деньги предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов.

«Сибсма» — это застройщик, признанный банкротом в сентябре 2019 года. Компанию возглавлял Сергей Долгушин. В 2020 году его тезка фигурировал в СМИ как начальник службы технического заказчика и организации строительства МУП «УЗСПТС», которое отвечает за возведение метро и других подземных и надземных объектов (сейчас муниципальная компания называется «Метро МИР»).

Кроме того, в 2018 году Бушмакин дал начальнику Дзержинского районного отдела полиции «незаконное указание» поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных требований, считает СК.

До работы в Дзержинском районе Бушмакин был начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области.


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