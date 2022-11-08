Бывший главный борец с коррупцией Новосибирской области пошел под суд за взятку
В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Олега Бушмакина. Ему вменяют получение взятки от застройщика во время работы прокурором Дзержинского района.
«В Железнодорожном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении
Уже начат допрос свидетелей стороны обвинения.
По версии следствия, с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин получил при посредничестве ряда лиц 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Деньги предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ
«Сибсма» — это застройщик, признанный банкротом в сентябре 2019 года. Компанию возглавлял Сергей Долгушин. В 2020 году его тезка фигурировал в СМИ как начальник службы технического заказчика и организации строительства МУП «УЗСПТС», которое отвечает за возведение метро и других подземных и надземных объектов (сейчас муниципальная компания называется «Метро МИР»).
Кроме того, в 2018 году Бушмакин дал начальнику Дзержинского районного отдела полиции «незаконное указание» поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных требований, считает СК.
До работы в Дзержинском районе Бушмакин был начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области.