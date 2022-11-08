Новосибирская область сократила производство колбас на 20%

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Новосибирская область сократила производство колбас на 20%
08 Ноя 2022, 09:14

Предприятия Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года произвели 42,4 тыс. тонн колбасных изделий. По данным статистиков, это на 20% меньше, чем годом ранее.

Наибольший удельный вес составили вареные колбасные изделия — 59%, на долю копченых колбасных изделий приходится 38,3%.

С начала года цены на колбасные изделия в регионе выросли в среднем на 4,3%, наибольший рост зафиксирован на сырокопченые колбасы — на 8,3%, вареные колбасы подорожали на 3,8%.

По производству колбасных изделий Новосибирская область занимает десятое место среди всех субъектов России и первое — среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа.

Основными производителями колбасных изделий являются крупные и средние предприятия, субъектами малого предпринимательства изготовлено менее 6% продукции.


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