Экс-чиновник иркутского правительства получил более 17 млн на откатах за жилье для сирот

Экс-чиновник иркутского минимущества пойдет под суд за взятки на госконтрактах по закупкам жилья для детей-сирот. Следствие насчитало более 17,5 млн рублей откатов.

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о получении взяток на сумму более 17,5 млн рублей сотрудником минимущества при реализации мероприятий государственной программы «Доступное жилье», сообщили в ведомстве.



По данным регионального СК, фигурант дела на момент совершения преступления возглавлял жилищный отдел министерства имущественных отношений Иркутской области. Взятки он получал лично «за совершение незаконных действий и бездействие по созданию преимущественных условий для участия в закупках и ограничению количества участников закупки, подписанию актов приема-передачи жилых помещений для детей-сирот по условиям государственных контрактов».

Полученные деньги он потратил на покупку жилья. Мужчина нашел квартиру стоимостью 14 млн рублей площадью более 200 кв.м., которую запланировал приобрести за счет части средств полученных в качестве взяток.

«Желая замаскировать связь легализуемых денежных средств, он оформил договор купли-продажи квартиры на свою мать, а в дальнейшем заключил с ней договор дарения, на основании которого у него возникло право собственности на квартиру, приобретенную на денежные средства, полученные преступным путем», — отмечается в сообщении СК.

Кроме этого, в 2018—2020 годах чиновник, осознавая, что приобретаемые жилые помещения для детей-сирот в Куйтуне, Черемхово и Байкальске по государственным контрактам не соответствуют требованиям, подписал акты приема-передачи жилых помещений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

Объем уголовного дела составил 47 томов. В качестве обеспечительных мер органами следствия наложен арест на имущество обвиняемого в размере около 18 млн рублей.