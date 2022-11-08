Многоквартирный дом загорелся в Томске

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В Томске загорелся многоквартирный четырехэтажный дом. Жильцов эвакуируют.

Четырехэтажный жилой дом загорелся на улице Кулагина, 35 в Советском районе Томска 8 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Проводится эвакуация жителей», — рассказали в мэрии.

На место выехал и.о. главы администрации Михаил Ратнер.

UPD (14:44) В мэрии уточнили, что эвакуировано 30 человек.