Новосибирского подростка подозревают в нападении с ножом на друга в алтайском селе

08 Ноя 2022, 11:28

Несовершеннолетнего жителя Новосибирска подозревают в нападении на знакомого в Алтайском крае. Он мог ударить его ножом в спину.

В одном из сел Егорьевского района между двумя подростками произошел конфликт. 14-летний подозреваемый достал свой нож-бабочку и ударил оппонента в спину, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.

«Известно, что [напавший] несовершеннолетний проживает в городе Новосибирске и находился на каникулах в гостях у бабушки. С потерпевшим местным жителем его связывали дружеские отношения», — рассказали в ведомстве.

Раненый выжил.

Уголовное дело в отношении новосибирца возбуждено попункту «з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия).


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