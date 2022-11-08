Неизвестный напал на отделение банка в Новосибирске
08 Ноя 2022, 11:58
«8 ноября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации в Кировском районе города Новосибирска. В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции», — сообщили в МВД агентству ТАСС.
Разбойное нападение на офис банка произошло в Новосибирске. У полиции уже есть ориентировки.
«8 ноября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации в Кировском районе города Новосибирска. В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции», — сообщили в МВД агентству ТАСС.
В ведомстве отметили, что напали на отделение банка. Его название не уточняется.
Полиция разослала ориентировки с приметами подозреваемого.
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