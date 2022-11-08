Пассажирский автобус опрокинулся в Новосибирской области. Погиб ребенок, пятеро пострадали
08 Ноя 2022, 15:07
Автобус ПАЗ съехал в кювет из-за скользкой дороги в Татарском районе, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, передает «Интерфакс». Он двигался из Татарска в Увальское, в салоне было 15 человек.
Автобус опрокинулся на трассе в Новосибирской области. Известно о погибшем и пострадавших.
Автобус ПАЗ съехал в кювет из-за скользкой дороги в Татарском районе, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, передает «Интерфакс». Он двигался из Татарска в Увальское, в салоне было 15 человек.
По предварительным данным, погиб семилетний ребенок. Пять взрослых госпитализированы.
«Погибла девочка, пострадали пять человек, трое — с переломами, двое — с ушибами», — рассказал агентству ТАСС глава района Юрий Вязов. По его данным, в салоне было 11 человек.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Алтайскому застройщику отдали без торгов участок в Новосибирске Пассажирский автобус опрокинулся в Новосибирской области. Погиб ребенок, пятеро пострадали Неизвестный напал на отделение банка в Новосибирске Новосибирского подростка подозревают в нападении с ножом на друга в алтайском селе Многоквартирный дом загорелся в Томске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo