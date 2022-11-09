Уголовное дело завели на замглавы Кировского района Новосибирска

© novo-sibirsk.ru
Уголовное дело завели на замглавы Кировского района Новосибирска
09 Ноя 2022, 05:56

Замглавы администрации Кировского района Новосибирска Александра Шишкина подозревают в получении взятки. Чиновник курирует земельные вопросы.

Уголовное дело по ст. 290 УК (получение взятки) возбуждено в отношении заместителя главы Кировского района Александра Шишкина, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на неназванный источник. Никаких подробностей не приводится.

Первым о деле рассказали «НГС.Новости». Но, по сведениям издания, дело пока возбуждено по факту, а в отношении Шишкина «проходят следственные действия и оперативные мероприятия на предмет причастности к совершению преступления по статье 290 УК».

«Очень странная ситуация, история давняя», — цитирует НГС свой источник в депутатском корпусе.

Александр Шишкин работает в должности замглавы района по экономике и доходам. Он курирует отделы экономического развития и трудовых отношений, земельных и имущественных отношений, а также потребительского рынка.

Администрацию Кировского района возглавляет Андрей Выходцев.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
09 Ноя, 08:36
Почти 50 новосибирских медиков не получили сверхурочные
09 Ноя, 08:18
Сотрудник ЧОПа в Бурятии устраивал для новых сотрудников бои без правил, один из них погиб
09 Ноя, 08:04
Бердский десантник, участвовавший в «спецоперации», погиб при пожаре в костромском кафе «Полигон»
09 Ноя, 07:27
70-летний водитель сбил мать и двое детей на переходе в Искитиме, погибла девочка
09 Ноя, 07:14
Конкурс на проведение похоронных церемоний погибшим в «спецоперации» отменили в Бурятии. Предыдущий выиграла клоунесса
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования