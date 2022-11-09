Уголовное дело завели на замглавы Кировского района Новосибирска

© novo-sibirsk.ru

Замглавы администрации Кировского района Новосибирска Александра Шишкина подозревают в получении взятки. Чиновник курирует земельные вопросы.

Уголовное дело по ст. 290 УК (получение взятки) возбуждено в отношении заместителя главы Кировского района Александра Шишкина, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на неназванный источник. Никаких подробностей не приводится.

Первым о деле рассказали «НГС.Новости». Но, по сведениям издания, дело пока возбуждено по факту, а в отношении Шишкина «проходят следственные действия и оперативные мероприятия на предмет причастности к совершению преступления по статье 290 УК».

«Очень странная ситуация, история давняя», — цитирует НГС свой источник в депутатском корпусе.

Александр Шишкин работает в должности замглавы района по экономике и доходам. Он курирует отделы экономического развития и трудовых отношений, земельных и имущественных отношений, а также потребительского рынка.

Администрацию Кировского района возглавляет Андрей Выходцев.