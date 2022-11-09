70-летний водитель сбил мать и двое детей на переходе в Искитиме, погибла девочка
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Женщина и двое детей попали под машину на переходе в Искитиме. В результате ДТП погиб двухлетний ребенок, находившийся на руках у матери.
По данным полиции, рано утром 9 ноября в Искитиме 70-летний водитель Honda CR-V заехал с трассы в Искитим в Подгорном микрорайоне и во время движения в сторону проспекта Юбилейный сбил людей.
«Совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГУ МВД региона. — В результате ДТП погибла двухлетняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется».
Водителю проведено освидетельствование на месте, по результатам которого состояние опьянения не установлено. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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