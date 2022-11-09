Бердский десантник, участвовавший в «спецоперации», погиб при пожаре в костромском кафе «Полигон»

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Одним из погибших при пожаре в костромском кафе «Полигон» оказался военнослужащий из Бердска, который участвовал в боях на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в нынешней «спецоперации». Подозреваемым в поджоге стал другой участник «спецоперации».

Старший сержант Костромского парашютно-десантного полка Александр Редников погиб во время пожара в костромском кафе «Полигон» 5 ноября. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Евгений Логинов во «ВКонтакте».

Редников, по словам Логинова, ранее служил в бердской бригаде ГРУ. Воевал в Чечне, в 2014—2015 годах участвовал в боевых действиях на Донбассе, утверждает экс-депутат. У него был позывной «Тринадцатый». Отметим, что в «Полигоне» погибло 13 человек.

«С началом СВО позывной Тринадцатый не стал дожидаться объявления мобилизации, вместе с проверенным боевым товарищем позывным Шип, направился добровольцем на службу в воюющий состав ВДВ», — рассказал Логинов.

В Костроме Редников оказался после ранения.

Евгений Логинов, известный своими националистическими взглядами, возложил вину в гибели Редникова на владельца «Полигона», депутата думы Констромской области от «Единой России», Ихтияра Мирзоева. При этом по делу о гибели 13 человек был арестован 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин, который вернулся со «спецоперации». По предварительной версии, он мог запустить пиротехнику в клубе.

«Слишком уж знакомая за последние годы история иного „героического“ пути отдельных личностей. Родился где-нибудь в суверенном ныне Азербойджоне (Точикистоне, Укропистане…), с полученным при СССР образованием какого-нибудь инженера-технолога по производству какой-нибудь фанеры (ванили, пластмассовых пуговиц…) „вдруг“ становится успешным предпринимателем в одном из русских городов Костроме (Угличе, Новосибирске, …), — написал Логинов (орфография и пунктуация сохранены). — Затем этот русский город за какие-то особые (?) заслуги избирает этого уроженца ныне суверенного … своим депутатом. Этот депутат уже через год депутатства открывает очередную бизнесовую кормушку и становится ЕЩЁ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМ предпринимателем. А уж вслед за этим он становится и ЕЩЁ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМ депутатом, да ещё и на три пятилетки подряд».

Кроме того, за неделю до гибели Редников женился.

По словам Логинова, похороны родившегося в Забайкалье Редникова пройдут в Бердске.