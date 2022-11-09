Сотрудник ЧОПа в Бурятии устраивал для новых сотрудников бои без правил, один из них погиб

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В Улан-Удэ задержан руководитель подразделения одного из частных охранных предприятий. По данным следствия, он устраивал подпольные бои между сотрудниками. Они были чем-то вроде испытания для новичков. В ходе одного из спаррингов погиб 21-летний мужчина.

55-летнему сотруднику частного охранного предприятия из Улан-Удэ предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом).



По данным следствия, обвиняемый в ЧОПе занимался организацией работы групп быстрого реагирования.

«Он самовольно установил неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и другим частям тела с жизненно важными органами», — говорится в сообщении СК по Бурятии.

25 августа 2022 года в спортивном зале в одном из торговых центров состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. Как считает следствие, в ходе спаррингов молодому парню были причинены многочисленные повреждения головы, от которых он впоследствии скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый, по информации СК, заставлял работников давать ложные показания о том, что погибший не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных упражнений.