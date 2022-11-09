Почти 50 новосибирских медиков не получили сверхурочные

© kbscrb.mznso.ru. Куйбышевская ЦРБ
Почти 50 новосибирских медиков не получили сверхурочные
09 Ноя 2022, 08:36

Сотрудникам скорой помощи Куйбышевского района Новосибирской области выдали неполные зарплаты. Деньги удалось вернуть только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура и трудовая инспекция проверили выплаты сотрудникам скорой медицинской помощи Куйбышевской центральной районной больницы.

«Установлено, что работодатель не произвел оплату за работу сверхурочно 44 работникам отделения скорой медицинской помощи в размере более 213 тыс. рублей. В нарушение требований ст. 282 ТК РФ работодатель не заключил с работниками трудовые договоры по совместительству», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ведомство внесло представление главному врачу ЦРБ. После этого медики получили деньги.

Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
09 Ноя, 08:36
Почти 50 новосибирских медиков не получили сверхурочные
09 Ноя, 08:18
Сотрудник ЧОПа в Бурятии устраивал для новых сотрудников бои без правил, один из них погиб
09 Ноя, 08:04
Бердский десантник, участвовавший в «спецоперации», погиб при пожаре в костромском кафе «Полигон»
09 Ноя, 07:27
70-летний водитель сбил мать и двое детей на переходе в Искитиме, погибла девочка
09 Ноя, 07:14
Конкурс на проведение похоронных церемоний погибшим в «спецоперации» отменили в Бурятии. Предыдущий выиграла клоунесса
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования