Почти 50 новосибирских медиков не получили сверхурочные
© kbscrb.mznso.ru. Куйбышевская ЦРБ
Сотрудникам скорой помощи Куйбышевского района Новосибирской области выдали неполные зарплаты. Деньги удалось вернуть только после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура и трудовая инспекция проверили выплаты сотрудникам скорой медицинской помощи Куйбышевской центральной районной больницы.
«Установлено, что работодатель не произвел оплату за работу сверхурочно 44 работникам отделения скорой медицинской помощи в размере более 213 тыс. рублей. В нарушение требований ст. 282 ТК РФ работодатель не заключил с работниками трудовые договоры по совместительству», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Ведомство внесло представление главному врачу ЦРБ. После этого медики получили деньги.
Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
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