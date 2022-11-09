Компания депутата заксобрания получит участок под застройку в Новосибирске без торгов

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Глава Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о масштабном инвестпроекте с компанией депутата заксобрания Валерия Червова. Застройщик получит землю без торгов, а в обмен должен будет перечислить деньги на старейший долгострой и передать обманутым дольщикам жилье.

ООО Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» депутата заксобрания Валерия Червова получит в аренду без торгов участок на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска. Согласно распоряжению губернатора, его площадь составит 27,5 тыс. кв. метров. На Забалуева застройщик уже возводит один из своих микрорайонов.



По условиям инвестпроекта (МИПа), рассчитанного на пять лет, компания обязуется направить не менее 63 млн рублей на завершение строительства долгостроя на улице Ивлева, 160 в Советском районе Новосибирска. Кроме того, в собственность обманутых дольщиков должно быть передано 800 кв.м. жилых помещений.

«История долгостроя по ул. Ивлева, 160 длится более 30 лет. Своих квартир от застройщика — ЖСК „Стройинвестор“ — дожидаются 97 дольщиков. Дом достраивается с применением различных мер поддержки правительства Новосибирской области — были выделены субсидии на благоустройство прилегающей территории, теперь окончательно вопрос будет решен благодаря реализации масштабного инвестпроекта. Планируется, что в конце 2023 года объект будет введен в эксплуатацию», — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В 2018 году региональный парламент одобрил закон о предоставлении земельных участков под масштабные инвестпроекты без торгов, по которым застройщик обязан предусмотреть до 2,5% жилплощади для расселения пострадавших с внесением от 30 млн рублей на достройку проблемного дома или 6% — для пострадавших в случае банкротства застройщика (с передачей прав требования на не сданные квартиры в суде). Но инвесторы могут предоставить квартиры как в построенных на «льготном» участке домах, так и в других.

В Новосибирской области реализуется 39 МИПов, в стадии согласования — еще несколько. По реализации уже заключенных проектов будет передано более 35 тыс. кв.м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму порядка 2,5 млрд рублей.