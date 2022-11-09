Число вакансий упало в Новосибирской области

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В Новосибирской области сократилось число вакансий. Темпы падения оказались вдвое выше среднероссийских.

Спрос на персонал в Новосибирской области, который рос с июня по сентябрь, начал падать. В Октябре работодатели открыли на 1,8% меньше вакансий, чем в сентябре, сообщили в службе онлайн-рекрутинга HeadHunter 9 ноября. В целом по России количество предложений снизилось на 0,9%.

«Наиболее заметное падение спроса на персонал произошло в профессиональных сферах „Страхование“ (-16,7%), „Наука, образование“ (-15,8%), „Искусство, развлечения, масс-медиа“ (-14,5%), „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (-13,6%), „Туризм, гостиницы, рестораны“ и „Юристы“ (по -9,2%), „Управление персоналом, тренинги“ (-6,7%), — рассказали в пресс-службе компании. — Кроме того, снизилось количество предложений о работе в таких направлениях как „Информационные технологии, интернет, телеком“, „Административный персонал“, „Высший менеджмент“, „Домашний персонал“, „Маркетинг, реклама, PR“, „Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия“, „Медицина, фармацевтика“, „Безопасность“».

Число вакансий сильнее всего выросло в сферах «Госслужба, НКО» (+16,7%), «Автомобильный бизнес» (+9,3%), «Добыча сырья» и «Инсталляция и сервис» (по +8,1%).

