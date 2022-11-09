Новосибирские депутаты потребовали немного снизить тарифы на капремонт после роста почти на 25%

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Новосибирский губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%. Депутаты в целом согласились, но попросили немного уменьшить взносы.

Минимальный взнос на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в 2023 году составит 12,53 рубля за квадратный метр. Об этом сказано в опубликованном постановлении регионального правительства, которое подписал губернатор Травников. Сейчас тариф — 10,07 рубля с квадратного метра квартиры. Таким образом, в 2023 году сборы вырастут сразу на 24,2%.

В 2022-м сборы повышали сразу на 25,4%.

Решение обсудили на заседании строительного комитета в заксобрании. «Считаю реально снизить процент увеличения взноса с 24% до 17−18%, — заявил зампред комитета Евгений Покровский. — Это реально. Сейчас мы будем этим заниматься».

«С одной стороны, как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов, — отметил депутат Вячеслав Илюхин. — С другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии, Даже программа до 2052 года вряд ли обеспечит приведение жилищного фонда в достойный вид и состояние. Но и население тоже богаче не становится».

Илюхин предложил рассмотреть возможность выделения из бюджета большего объема средств на финансирование программы капремонта, «чтобы не все эти 24% ложились на плечи жителей». По его мнению, если власти откажутся от «ряда необдуманных и дорогостоящий решений в виде концессий», они смогут найти деньги.