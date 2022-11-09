Новосибирские депутаты потребовали немного снизить тарифы на капремонт после роста почти на 25%

© Кирилл Канин
Новосибирские депутаты потребовали немного снизить тарифы на капремонт после роста почти на 25%
09 Ноя 2022, 13:52

Новосибирский губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%. Депутаты в целом согласились, но попросили немного уменьшить взносы.

Минимальный взнос на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в 2023 году составит 12,53 рубля за квадратный метр. Об этом сказано в опубликованном постановлении регионального правительства, которое подписал губернатор Травников. Сейчас тариф — 10,07 рубля с квадратного метра квартиры. Таким образом, в 2023 году сборы вырастут сразу на 24,2%.

В 2022-м сборы повышали сразу на 25,4%.

Решение обсудили на заседании строительного комитета в заксобрании. «Считаю реально снизить процент увеличения взноса с 24% до 17−18%, — заявил зампред комитета Евгений Покровский. — Это реально. Сейчас мы будем этим заниматься».

«С одной стороны, как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов, — отметил депутат Вячеслав Илюхин. — С другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии, Даже программа до 2052 года вряд ли обеспечит приведение жилищного фонда в достойный вид и состояние. Но и население тоже богаче не становится».

Илюхин предложил рассмотреть возможность выделения из бюджета большего объема средств на финансирование программы капремонта, «чтобы не все эти 24% ложились на плечи жителей». По его мнению, если власти откажутся от «ряда необдуманных и дорогостоящий решений в виде концессий», они смогут найти деньги.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
09 Ноя, 12:25
Тайга.инфо поднялась на 14 место по цитируемости среди федеральных СМИ
09 Ноя, 11:47
Землетрясение произошло в Туве
09 Ноя, 11:09
Число вакансий упало в Новосибирской области
09 Ноя, 10:38
Компания депутата заксобрания получит участок под застройку в Новосибирске без торгов
09 Ноя, 08:36
Почти 50 новосибирских медиков не получили сверхурочные
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования