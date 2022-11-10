Около 1 тыс. детей мобилизованных остались в Новокузнецке
© vk.com. Проводы мобилизованных в Новокузнецке
У мужчин, мобилизованных в Новокузнецке, осталось около 1 тыс. детей. Точное количество призванных мэр называть отказался.
«Отправили [на мобилизацию], могу сказать, не мало людей. Немало наших достойных парней. Я не могу называть количество, потому что я не имею права на это. Но могу сказать, что, если посчитать их детей, сколько осталось с мамами — около 1 тыс. детей», — заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» на местном «Ново-ТВ».
Кроме того, по словам Кузнецова, среди провожавших был и беременные женщины.
В Новокузнецке, по последним данным, проживает около 535 тыс. человек.
За январь-сентябрь 2022 года в Новокузнецке всего родилось 3483 ребенка, говорится в статистики регионального управления ЗАГС.
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.
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