Около 1 тыс. детей мобилизованных остались в Новокузнецке

© vk.com. Проводы мобилизованных в Новокузнецке

У мужчин, мобилизованных в Новокузнецке, осталось около 1 тыс. детей. Точное количество призванных мэр называть отказался.

«Отправили [на мобилизацию], могу сказать, не мало людей. Немало наших достойных парней. Я не могу называть количество, потому что я не имею права на это. Но могу сказать, что, если посчитать их детей, сколько осталось с мамами — около 1 тыс. детей», — заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» на местном «Ново-ТВ».

Кроме того, по словам Кузнецова, среди провожавших был и беременные женщины.

В Новокузнецке, по последним данным, проживает около 535 тыс. человек.



За январь-сентябрь 2022 года в Новокузнецке всего родилось 3483 ребенка, говорится в статистики регионального управления ЗАГС.