«Дом памяти» сотрудников МВД открыли в Бурятии
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В Бурятии около Байкала открыли «Дом памяти» сотрудников МВД. Он посвящен сотрудникам подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Мемориал «Дом памяти» открыли в селе Дубинино Кабанского района Бурятии на берегу Байкала. Он посвящен памяти 322 офицеров подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России, погибших с 1988 по 2008 годы, сообщили в ведомстве 10 ноября.
«На гранитных плитах мемориала наряду с героями спецподразделений, двое из которых — наши земляки, высечены имена 50 сотрудников органов внутренних дел республики, погибших при выполнении служебных обязанностей», — рассказали в МВД.
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