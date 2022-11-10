Депутаты, выдвинувшиеся на пост мэра Кемерова, проголосовали за кандидата от власти

© vk.com. Дмитрий Анисимов (в центре)
Депутаты, выдвинувшиеся на пост мэра Кемерова, проголосовали за кандидата от власти
10 Ноя 2022, 08:11

Горсовет Кемерова назначил мэром врио главы администрации Дмитрия Анисимова. За него голосовали даже те, кто сами выдвинулся на пост.

Депутаты горсовета Кемерова назначили мэром Дмитрия Анисимова на сессии 10 ноября, передает «Интерфакс». За его кандидатуру проголосовали все 35 присутствоваших депутатов.

Конкурентами Анисимова формально были депутаты горсовета, директор школы, и предприниматели. При голосовании претендовавшие на должность мэра депутаты не поддерживали себя, а воздерживались.

Прежний глава города Илья Середюк ранее перешел на должность главы правительства Кузбасса.

Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в Кемерове, окончил Кузбасский государственный технический университет. В разные годы работал в коммерческих структурах. В 2011 году возглавил кемеровское управление капитального строительства, с апреля 2016 года — вице-мэр. В 2018-м стал первым заместителем мэра.

В Кемерове отменены прямые выборы мэра.


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