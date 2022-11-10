Томичу вынесли обвинительный приговор за использование «защищенного мессенджера»

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Суд Томска вынес обвинительный приговор по уголовному делу за использование «защищенного мессенджера» Vipole, который расценили как «вредоносную компьютерную программу», препятствующую идентификации пользователя в интернете. Провайдером у осужденного был «Ростелеком». Тайга.инфо кратко рассказывает о деле и Vipole, который некоторые пользователи связывали с силовиками.

Октябрьский районный суд Томска рассмотрел уголовное дело в отношении Георгия Белоуса по ч. 1 ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Решение опубликовано в базе суда.

Из приговора следует, что в октябре 2018 года Белоус «осуществил поиск вредоносной компьютерной программы „Vipole“, выражающейся в невозможности однозначной идентификации пользователя сети „Интернет“ и его сетевой активности, в том числе провайдером <…> и заведомо для него предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдеров, направленных на однозначную идентификацию пользователя». Он поставил программу на домашний компьютер и пользовался ей до 20 августа 2020 года.

«В результате использования вредоносной компьютерной программы „Vipole“ были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя и его сетевой активности в сети „Интернет“, в том числе провайдером ПАО „Ростелеком“», — сказано в приговоре.

Других подробностей в решении нет. Дело рассматривали в особом порядке из-за того, что мужчина признал вину.

Какие именно негативные последствия наступили для «Ростелекома» в решении также не указано.

Из материала следует, что делом занималось УФСБ по Томской области. Именно там хранится компьютер подсудимого, который суд решил обратить в собственность РФ.

Белоус приговорен к трем годам ограничения свободы, с условием не покидать Томск и не менять место жительства, а также раз в месяц отмечаться в полиции.

По словам одного из IT-специалистов, с которым поговорила Тайга. инфо, теоретически в данной ситуации какой-то ущерб провайдеру от подобной «вредоносной программы» могли увидеть в том, что ПО могло собирать личные данные других пользователей. Но без полной фабулы дела об этом сложно рассуждать.

Создатели Vipole называют программу «защищенным мессенджером для личного общения, команд и компаний». Его страницы в социальных сетях не обновлялись с 2021 года, а новости в блоге на сайте — с 2017-го. При этом утверждается, что Vipole — «это международная компания с главным офисом в Великобритании и клиентами по всему миру».

«Для защиты данных VIPole использует стойкие криптографические алгоритмы: AES-256 для симметричного шифрования и RSA с размером ключа 3072 бит для асимметричного шифрования», — также сказано на русскоязычной странице проекта.

Российские пользователи мессенджера не раз писали о его проблемах с начала 2021 года. «Кто еще не в курсе, разработка красных, устраиваешься курой, скидываешь ник и ты на удочке, уже ни раз обсуждали, после таких доказательств об анонимности и речи быть не может, аккуратнее», — предупредил один из них. «Остается только надеяться, что разработчики не сотрудничают с ЦИБ», — добавил другой.

Более того, в Москве еще в 2011 году было зарегистрировано ООО «Виполе». В сервисе «Контур.Фокус» также указан и формат написания латиницей — VIPOle. Компания принадлежала Андрею Ощепкову и Евгению Сидорову и была ликвидирована в конце 2020 года.

Ощепков упоминался на сайте «Агентства стратегических инициатив» как генеральный директор и соучредитель ООО «Киберника», возглавлявший проект «корпоративного мессенджера и платформы защищенной связи „Сибрус“». В 2016 году «Киберника» получила лицензию ФСБ на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических), информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств шифрования.

В России товарный знак «Vipole» был зарегистрирован в 2011 году. Правообладателем Роспатент называл фирмы «Хилиард менеджмент лимитед», зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Срок действия регистрации патента истек в 2020 году. У «Хилиард менеджмент лимитед» был и еще один патент на то же название, но с несколько иным написанием, но и он истек в 2021 году.

В то же время «Сетевые свободы» пишут, что VIPole — это «шифрованный мессенджер болгарских разработчиков из Пловдива».

Ранее некоторые СМИ начали подавать решение томского суда, как приговор за «использование VPN», что не соответствует действительности. В России нет административной или уголовной ответственности за использование VPN-сервисов.

Но, как отметили в «Сетевых свободах», использованная томским судом в приговоре формулировка позволяет обвинять по статье 273 УК любого пользователя WhatsApp, Telegram, Viber, XMPP и множества других приложений, криминализовав частную переписку.