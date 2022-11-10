Неизвестный напал на иркутского депутата от КПРФ
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Нападение на депутата гордумы произошло в Шелехове Иркутской области. Он избран от КПРФ в сентябре 2022 года.
Неизвестный позвонил в дверь депутату гордумы Шелехова Николаю Шимановичу утром 10 ноября. Мужчина напал на Шимановича, нанеся резаные раны, сообщил телеграм-канал «Красный Иркутск».
Шиманович работал детским тренером по хоккею. В сентябре 2022 года он был избран депутатом шелеховской городской думы от КПРФ по округу №4 (город поделен на четыре пятимандатных округа).
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