Неизвестный напал на иркутского депутата от КПРФ

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Нападение на депутата гордумы произошло в Шелехове Иркутской области. Он избран от КПРФ в сентябре 2022 года.

Неизвестный позвонил в дверь депутату гордумы Шелехова Николаю Шимановичу утром 10 ноября. Мужчина напал на Шимановича, нанеся резаные раны, сообщил телеграм-канал «Красный Иркутск».



Шиманович работал детским тренером по хоккею. В сентябре 2022 года он был избран депутатом шелеховской городской думы от КПРФ по округу №4 (город поделен на четыре пятимандатных округа).