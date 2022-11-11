Красноярцы заразились ботулизмом после вареной кукурузы, которую поставляют по всей Сибири
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Трое жителей Красноярского края получили отравление из-за вареной кукурузы вакуумной упаковке. Такую же продукцию поставляют в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую области и другие регионы Сибири.
«Трое жителей Красноярского края получили отравление с предварительным диагнозом „ботулизм“. Специалисты установили, что пострадавшие съели отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 гр.) производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан)», — сообщил глава красноярского управления Роспотребндазора Дмитрий Горяев.
Известно, что продукцию также поставляли в Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край.
Вся продукция, отгруженная в магазины, арестована и изъята, утверждает Горяев. В отношении импортера началась проверка.
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