Красноярцы заразились ботулизмом после вареной кукурузы, которую поставляют по всей Сибири

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Красноярцы заразились ботулизмом после вареной кукурузы, которую поставляют по всей Сибири
11 Ноя 2022, 06:14

Трое жителей Красноярского края получили отравление из-за вареной кукурузы вакуумной упаковке. Такую же продукцию поставляют в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую области и другие регионы Сибири.

«Трое жителей Красноярского края получили отравление с предварительным диагнозом „ботулизм“. Специалисты установили, что пострадавшие съели отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 гр.) производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан)», — сообщил глава красноярского управления Роспотребндазора Дмитрий Горяев.

Известно, что продукцию также поставляли в Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край.

Вся продукция, отгруженная в магазины, арестована и изъята, утверждает Горяев. В отношении импортера началась проверка.


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