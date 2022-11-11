Прокуратура начала проверку после выпадения снега в Новосибирске

© Кирилл Канин
Прокуратура начала проверку после выпадения снега в Новосибирске
11 Ноя 2022, 07:08

Прокуратура Новосибирска по поручению областного прокурора Александра Бучмана проверяет, как городские службы справляются с очисткой дорог от снега. С вечера 10 ноября в регионе начался снегопад. Для полноценной уборки Новосибирску нужно более 1 млрд на закупку техники.

«Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега», — сообщили в областной прокуратуре.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 10 и ночью 11 ноября наблюдались небольшие, ночью 11 ноября местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега интенсивностью до 2−3 мм за 12 часов.

Для нормативного обслуживания зимой территорий, находящихся на содержании дорожных учреждений, необходимо дополнительно как минимум порядка 100 единиц техники. Стоимость ее закупки составляет 1,1 млрд рублей, пишет НГС со ссылкой на мэрию.


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