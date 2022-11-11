Врачи появились в красноярских школах только после смерти ребенка

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Более 20 школ и детских садов Красноярска оказались без обеспечения первой помощи. В них обучаются свыше 16 тыс. детей. На это обратили внимание только после гибели одного из школьников.

Подросток потерял сознание на занятиях в муниципальной средней школе «Комплекс Покровский» Центрального района Красноярска. На место вызвали скорую, ребенок умер в больнице, сообщили в прокуратуре.



Как выяснило ведомство, в школе должен был дежурить медик детской поликлиники №1, но его там не было.

«Первая медицинская помощь ребенку оказана не была. Аналогичные нарушения выявлены в 21 образовательном учреждении района. На протяжении всего образовательного процесса, включая учебные субботние дни, оказание первичной медико-санитарной помощи не обеспечивалось более 16 тыс. обучающихся школ и детских садов районов», — рассказали в прокуратуре.

Ведомство подало в суд на учреждение здравоохранения. Суд встал на сторону прокуратуры, обязав обеспечить школы медицинским персоналом. Теперь ведомство организовало такую же проверку во всех районах края.