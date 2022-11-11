Прокуратура объявила предостережение новосибирскому министру строительства

© t.me/prokuratura_nso

Сроки подготовки документации ремонта одной из районных больниц Новосибирской области затянуты. Прокурор внес предостережение министру строительства Алексею Колмакову.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман проинспектировал здание Колыванской центральной районной больницы. Она находится на реконструкции.

«Прокурором области министру строительства региона объявлено предостережение в связи с затягиванием срока подготовки проектной документации», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Новосибирский минстрой возглавляет Алексей Колмаков.

В сентябре губернатор Андрей Травников говорил, что «наши строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков».