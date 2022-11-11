Чемпион мира по борьбе покончил с собой в Чите после общения со следствием

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Президент федерации панкратиона Забайкальского края, ﻿﻿чемпион Европы по универсальному карате и чемпион мира по грепплингу Олег Сороканюк покончил с собой. На такой поступок он решился на фоне расследования обвинений в избиении детей в спортлагере «Жемчужина», а также возбуждения дела о халатности. Читинцы заявили о готовности выйти на митинг после случившегося.

Тело Олега Сороканюка обнаружили в спортивном зале 10 ноября, пишет «Чита.ру». Сообщившая о смерти известного спортсмена и тренера режиссер Елена Хзанян озвучила версию о доведении до самоубийства и связала случившееся с ситуацией вокруг спортлагеря «Жемчужина».



Следственный комитет заявлял о возбуждении двух уголовных дел после инцидента в «Жемчужине» летом 2022 года. Первое было возбуждено по статье об истязании, второе — по статье о халатности.

«По версии следствия, должностные лица указанных организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и допустили к работе с детьми в детском лагере лицо, не имеющее педагогического образования, — говорилось в сообщении. — В результате халатного отношения к своим обязанностям указанных должностных лиц, тренер по спортивной борьбе спортивного лагеря „Жемужчина“ по устной договоренности пригласил своего 24-летнего знакомого для выполнения обязанностей воспитателя детского лагеря, который в июле 2022 года систематически избивал четырех несовершеннолетних воспитанников лагеря „Жемчужина“, руками, скакалкой».

Mash уточняет, что летом Олег Сороканюк привез группу своих учеников на сборы в лагерь «Жемчужина-Чита». По версии издания, ученики провинились, за что «отжимались на кулаках». Отец одного из них увидел синяк и приехал в лагерь с дознавателем.

Обращения родителей других учеников в защиту тренера результатов не дали.

«Вчера вечером, после похода к следователям, тренер сказал близким, что дело сфальсифицировали, и он устал бороться», — пишет издание. О некоем «звонке от следователя» публично заявила супруга Сороканюка Дарья.

После суицида сайт «Чита.ру» сообщал, что люди готовы выйти в знак протеста на митинг, но потом вдова погибшего попросила ничего не устраивать из-за необходимости получать разрешения.

Неназванный источник в правоохранительных органах заявил журналистам, что Сороканюк был по делу лишь свидетелем.

«Сороканюк не проходил по уголовному делу, связанному с взаимоотношениями тренеров и воспитанников в детском лагере, ни подозреваемым, ни тем более обвиняемым. Он был свидетелем и знал, что статус этот никто не собирается менять. Претензии там были к директору лагеря и к тренеру, который работал с Сороканюком, а не к нему самому. Поэтому массовые претензии к органам следствия, озвучиваемые в том числе и прежде всего в интернете, не имеют под собой никакой почвы, а к распространению этих агрессивных нападок на СКР и другие структуры могут возникнуть вопросы уже у самих правоохранительных органов, — сказал собеседник издания.

«Мы шокированы произошедшим, — сказал глава Федерация панкратиона России Константин Климов агентству ТАСС. — Совсем недавно, в октябре, виделись с ним в Иркутске на всероссийском турнире, куда он привозил свою команду. Выражаем самые искренние соболезнования его семье и готовы оказать всю необходимую помощь».



Олег Сороканюк — трехкратный чемпион России, чемпион Европы по универсальному карате и чемпион мира по грепплингу, неоднократный победитель первенств и чемпионатов Читинской области и Забайкальского края по различным видам единоборств. Он написал более 30 статей для профессиональных медиа- и онлайн-изданий, а также издал книгу о нормативной части образовательной программы по смешанным единоборствам.

Карьеру тренера Олег Сороканюк начал с 2008 года. Он был старшим тренером федерации ММА Забайкальского края. Работал тренером в ГПОУ ССУОР, являлся вице-президентом по развитию панкратиона Федерации спортивной борьбы Забайкальского края. Работал старшим тренером спортивного клуба «Вояж», в ДЮСШ № 5 и клуба «Плацдарм».

Воспитанники Олега Сороканюка выполняли нормативы мастера спорта, успешно выступали на чемпионатах России, Европы и мира по различным видам единоборств, начиная от боевого самбо и заканчивая смешанными единоборствами.