Иркутяне почувствовали землетрясение
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Землетрясение произошло в Прибайкалье. Жители Иркутска почувствовали толчки.
Жители Иркутска сообщили, что почувствовали землетрясение.
По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, подземный толчок произошел в Кабанском районе Бурятии неподалеку от населенного пункта Клюевка. Магнитуда, по формуле для Бакальского региона, составила 5.
Интенсивность толчков в Иркутске оценивается в 3−4 балла.
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