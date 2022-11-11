Иркутяне почувствовали землетрясение

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Иркутяне почувствовали землетрясение
11 Ноя 2022, 10:44

Землетрясение произошло в Прибайкалье. Жители Иркутска почувствовали толчки.

Жители Иркутска сообщили, что почувствовали землетрясение.

По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, подземный толчок произошел в Кабанском районе Бурятии неподалеку от населенного пункта Клюевка. Магнитуда, по формуле для Бакальского региона, составила 5.

Интенсивность толчков в Иркутске оценивается в 3−4 балла.


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