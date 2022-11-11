Прокуроры нашли более 40 нарушений при уборке снега в Новосибирске

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Прокуроры проверили уборку дорог в Новосибирске в первый снегопад, который продолжается. Ведомство сообщает о 40 нарушениях. Вынесены предостережения главам районов и руководителям коммунальных служб.

Прокуроры вышли на улицы Новосибирска по распоряжению нового руководителя ведомства в Новосибирской области Александра Бучмана. Они проверяли соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в связи с некачественной уборкой улиц и тротуаров в первый день выпадения снега.



«Выявлено более 40 нарушений, связанных с ненормативным состоянием улично-дорожной сети города (наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог), — рассказали журналистам в ведомстве. — Прокуроры внесли 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. Кроме того, главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий».

В отношении директоров ДЭУ прокурорами возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и ст. 8.22 Закона об административных правонарушениях в Новосибирской области (нарушение требований в области благоустройства).

В 2022 году по мерам прокурорского реагирования мэрия города приобрела 22 единицы специализированной техники для уборки улиц. «Однако содержание парка уборочной техники в городе по-прежнему далеко от нормативного количества», — отметили в ведомстве.

Прокурор города 1 ноября объявил мэру города предостережение с целью недопущения нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в зимний период.

Для нормативного обслуживания зимой территорий, находящихся на содержании дорожных учреждений, необходимо дополнительно как минимум порядка 100 единиц техники. Стоимость ее закупки составляет 1,1 млрд рублей, пишет НГС со ссылкой на мэрию.

На рассмотрении в Центральном районном суде находится административное исковое заявление прокурора города об обязании мэрии обеспечить в необходимом количестве дорожно-эксплуатационные учреждения специализированной техникой для содержания улично-дорожной сети, добавили в прокуратуре.