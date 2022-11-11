Замминистра природных ресурсов Алтайского края обвиняется в коррупции

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Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. По версии следствия, чиновник обеспечил победу в конкурсе на аренду участка аффилированной с ним фирме.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края — начальника управления лесами. Имя СК не называет, но эту должность, согласно данным на сайте министерства, занимает Игорь Дергачев.



По данным СК, с мая по август 2022 года министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края провело открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. Победителем стала аффилированная с замминистра фирма.

«На участие в конкурсе подали заявки десять организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере лесопользования. Действуя в интересах одного юридического лица и в нарушение законодательства, заместитель министра дал поручение членам комиссии указать на не соответствующие действительности нарушения, исключающие возможность выхода во второй тур конкурса конкурентоспособных организаций. А уже на втором этапе конкурса, несмотря на наличие более выгодных заявок в части ежегодной арендной платы за лесной участок, победителем стало аффилированное чиновнику общество с ограниченной ответственностью», — сообщили в СК.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следователями СК и оперативными сотрудниками МВД при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по месту жительства и работы заместителя министра проведены обыски.