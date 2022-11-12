«Ростех» увеличил выпуск промышленной взрывчатки на 20% за счет новосибирского завода

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Госкорпорация «Ростех» увеличила выпуск промышленной взрывчатки на 20%. Это произошло за счет новосибирского предприятия.

Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), который входит в «Ростех», увеличил на 20% выпуск промышленной взрывчатки для сейсморазведочных и буровзрывных работ. Об этом сообщила госкорпорация.

«НЗИВ выпускает тротиловые заряды БТП-250П, БТП-500П и БТП-1000П для проведения сейсморазведочных работ, а также тротиловые шашки Т-400Г для взрывных работ в скважинах любой обводненности, — рассказали в „Ростехе“. — Главная сложность производства промышленных взрывчатых веществ заключается в большой доле ручного труда. В ходе мероприятий по повышению производительности труда трудоемкость процессов была снижена на 28%, а общее время промышленных операций — на 20%».

НЗИВ завершил первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда», отметил отметил гендиректор НЗИВа Глеб Вареница. За полгода с его старта удалось улучшить показатели, считает он.

