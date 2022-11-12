Лодка с рыбаками перевернулась в Иркутской области

© ГУ МЧС по Новосибирской области
Лодка с рыбаками перевернулась в Иркутской области
12 Ноя 2022, 06:23

Спасатели ищут двоих рыбаков на реке Тилик в Иркутской области. Мужчины находились в лодке, которая опрокинулась.

12 ноября в Иркутской области на реке Тилик в Жигаловском районе опрокинулась лодка. «По спутниковому телефону на связь вышел мужчина 1965 года рождения и сообщил о том, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями. Он смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение ещё двух человек не известно», — сообщили в МЧС.

Для проведения поисковых работ на место выехала группа спасателей отряда экстренного реагирования с аэролодкой. Спасателям предстоит обследовать акваторию и берега реки.


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