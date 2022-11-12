Женщина погибла при столкновении трех машин под Искитимом
© ГИБДД по Новосибирской области
Авария с участием нескольких машин произошла в Новосибирской области. В результате погибла женщина.
ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 12 ноября. «Женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигалась со стороны федеральной автодороги Р-256 „Чуйский тракт“, проехав около 800 метров в направлении Искитима, при неустановленных обстоятельствах, выехала на полосу встречного движения (на данном участке автодороги обгон запрещен) и совершила столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, под управлением мужчины 1975 года рождения, после чего внедорожник отбросило на автомобиль ВАЗ, который двигался в сторону Искитима», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате происшествия пассажирка автомобиля Toyota (женщина, на 50−55 лет, личность устанавливается) погибла. Женщина-водитель ВАЗ доставлена в больницу.
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