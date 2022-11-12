Йод и помидоры: что больше всего подорожало в Новосибирской области за месяц

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Йод и помидоры: что больше всего подорожало в Новосибирской области за месяц
12 Ноя 2022, 08:39

Свежие помидоры в Новосибирской области поднялись в цене за месяц на 49%, йод подорожал на 8,4%. При этом в среднем цены на потребительском рынке практически не изменились — плюс 0,1%, заявляют статистики.

В октябре 2022 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с сентябрем 2022 года выросли на 0,1%, в том числе на продовольственные товары — на 0,1%, услуги — на 0,6%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,3%, сообщает Новосибирскстат.

Согласно данным ведомства, среди продуктов более всего подорожали свежие помидоры — на 49%, бананы — на 16,6%, шоколад — на 10,7%, апельсины — на 9,7%, репчатый лук — на 7,6%.
Из непродовольственных товаров подорожали детские ботинки (+8,7%), йод (+8,4%), цветы (+7,2%), USB-флешки (+7,1%), детские матрасы (+5,8%).

Кроме того, цены выросли на прививки для животных, ремонт холодильников, телефонную связь.

Наиболее всего подешевели лимоны — на 15,6%, красный кирпич — на 13,1%, а также проживание в гостинице 4−5 звезд — на 10,4%.


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