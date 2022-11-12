Житель Барнаула облил женщину антисептиком и поджег

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Житель одного из общежитий Барнаула подозревается в покушении на убийство женщины. Он обвинил ее в воровстве и попытался сжечь.

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Барнаула, который, по версии следствия, 9 ноября попытался убить женщину.



«В одном из общежитий города Барнаула между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и женщиной, пришедшей в соседнюю квартиру, произошел конфликт. Мужчина обвинил гостью в том, что она украла у него куртку и денежные средства. В ходе ссоры злоумышленник облил потерпевшую антисептическим средством в области головы, после чего поджег волосы», — рассказали в Следственном комитете.

Свидетели произошедшего потушили огонь и вызвали скорую помощь. 43-летняя женщина с ожогами попала в больницу.

Подозреваемый задержан.