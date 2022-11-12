Житель Барнаула облил женщину антисептиком и поджег

© СК по Алтайскому краю
Житель Барнаула облил женщину антисептиком и поджег
12 Ноя 2022, 10:24

Житель одного из общежитий Барнаула подозревается в покушении на убийство женщины. Он обвинил ее в воровстве и попытался сжечь.

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Барнаула, который, по версии следствия, 9 ноября попытался убить женщину.

«В одном из общежитий города Барнаула между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и женщиной, пришедшей в соседнюю квартиру, произошел конфликт. Мужчина обвинил гостью в том, что она украла у него куртку и денежные средства. В ходе ссоры злоумышленник облил потерпевшую антисептическим средством в области головы, после чего поджег волосы», — рассказали в Следственном комитете.

Свидетели произошедшего потушили огонь и вызвали скорую помощь. 43-летняя женщина с ожогами попала в больницу.

Подозреваемый задержан.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Очень мощное чувство вины за то, что ты выжил». Что делать с ПТСР «Очень мощное чувство вины за то, что ты выжил». Что делать с ПТСР
Последние материалы
12 Ноя, 13:19
Дорблю, конина и сиг-хедлайнер: депутат показала миллионные траты на обеды чиновников в Сибири
12 Ноя, 12:29
Самка снежного барса родила котят в Саяно-Шушенском заповеднике
12 Ноя, 12:18
Женщина в Бурятии ножом перерезала шею напавшему на нее сожителю и легла спать
12 Ноя, 11:10
«Ростех» увеличил выпуск промышленной взрывчатки на 20% за счет новосибирского завода
12 Ноя, 10:24
Житель Барнаула облил женщину антисептиком и поджег
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования