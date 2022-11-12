Дорблю, конина и сиг-хедлайнер: депутат показала миллионные траты на обеды чиновников в Сибири

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Депутат Госдумы Сардана Авксентьева разобрала «банкетные» закупки нескольких регионов. В списке оказались и контракты от сибирских правительств. Обеды за миллионы порадуют чиновников икрой, маралятиной, мясными деликатесами и сигом-хедлайнером.

Своими находками депутат поделилась в тг-канале, предложив сократить представительские расходы и перестать кормить чиновников за счет бюджета.

В поле зрения парламентария попали контракты из Республики Алтай и Прибайкалья. Так, закупка на оказание услуг по организации питания официальных делегаций и лиц, прибывших в Республику Алтай с визитом, размещена от минэкономразвития региона.



Стоимость услуг — 1 млн рублей. Срок исполнения заказа: в течение суток с момента получения заявки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При необходимости, в исключительных случаях, исполнитель должен исполнить заказ в течение 4 часов с момента поступления заявки от заказчика без наценки за срочность.

В описании закупки приложено примерно меню. В нем, например, фигурируют такие позиции, как тарталетка с икрой, мясные ассорти, в которые среди прочего входят маралятина и конина, алтайские деликатесы (карта, казы, канн, дюргом), сырная тарелка с дорблю, моцареллой, маасдамом и другими сырами.

В Иркутской области депутат обнаружила две «банкетных» закупки на 6 млн рублей: «В Иркутской области на официальных мероприятиях и приемах, проводимых губернатором тоже будет хорошо. Если вы хотите кедровый десерт медом и брусникой или стейк из байкальского сига — постарайтесь попасть на такой прием. Вообще сиг — хэдлайнер иркутских приемов, судя по всему. Он также подается приготовленный в кедровых орешках со спаржей».

Победителем обеих, как следует из материалов на сайте госзакупок, является Алексей Журавель, который, судя по открытым данным, выигрывал уже десятки таких конкурсов.

В документации обоих контрактов приведено примерное меню (оно очень похоже) на восемь приемов. Стоимость контрактов, исполнение которых отличается годом — в одном указан 2022, в другом — 2023-й, различается вдвое — 2 млн и 4 млн рублей.

Алексей Журавель является учредителем ООО «Бонжур». Одноименная сеть столовых работает в Иркутске. Судя по данным сервиса 2ГИС, одно из заведений расположено в здании, где сидят региональные министерства.