Женщина в Бурятии ножом перерезала шею напавшему на нее сожителю и легла спать

© СК по Бурятии
Женщина в Бурятии ножом перерезала шею напавшему на нее сожителю и легла спать
12 Ноя 2022, 12:18

Женщина в Улан-Удэ подозревается в убийстве сожителя. Она ударила напавшего на нее пьяного мужчину ножом в шею и по лицу. Он скончался, а обвиняемая легла спать.

СК по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Улан-Удэ по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ее обвиняют в кровавой расправе над 51-летним сожителем 9 ноября.

По данным следствия, 9 ноября в течение дня мужчина распивал алкогольные напитки, после чего в состоянии опьянения пришел домой, где стал ругаться с сожительницей.

«Испугавшись, женщина отвела детей к соседям, но сама позже вернулась и вновь подверглась нападкам пьяного сожителя, который в ходе возникшего конфликта дважды ударил ее кулаком по лицу. После этого женщина схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею сожителя. Спустя несколько минут она вновь подошла к мужчине, который пытался остановить кровь, и нанесла еще два удара ножом по лицу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Женщина провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала полицию.


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