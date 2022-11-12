Самка снежного барса родила котят в Саяно-Шушенском заповеднике
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Фотоловушка зафиксировала самку снежного барса с тремя котятами в Саяно-Шушенском заповеднике. Малыши родились в 2022 году, им около шести месяцев.
Период гона у снежных барсов наступает в марте. Как рассказали в заповеднике, в 2022 году за привезенной из Таджикистана самкой ходили сразу три самца. Через некоторое время были получены снимки с фотоловушек, на которых дама явно «округлилась».
Недавно из экспедиции в заповедник вернулись научные сотрудники и представители Хакасского отделения РГО. Они привезли уникальные кадры, на которых видна самка снежного барса с тремя котятами.
Возраст детенышей — примерно шесть месяцев, их пол пока не определен. Молодые ирбисы уже ходят вместе с матерью.
Таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.
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