Самка снежного барса родила котят в Саяно-Шушенском заповеднике

© sayanzapoved.ru

Фотоловушка зафиксировала самку снежного барса с тремя котятами в Саяно-Шушенском заповеднике. Малыши родились в 2022 году, им около шести месяцев.

Период гона у снежных барсов наступает в марте. Как рассказали в заповеднике, в 2022 году за привезенной из Таджикистана самкой ходили сразу три самца. Через некоторое время были получены снимки с фотоловушек, на которых дама явно «округлилась».



Недавно из экспедиции в заповедник вернулись научные сотрудники и представители Хакасского отделения РГО. Они привезли уникальные кадры, на которых видна самка снежного барса с тремя котятами.

Возраст детенышей — примерно шесть месяцев, их пол пока не определен. Молодые ирбисы уже ходят вместе с матерью.

Таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

