Братья-близнецы из Кузбасса обжаловали мобилизацию в суде

© yandex.ru/maps

В Кузбассе пытались мобилизовать братьев, которые недавно отслужили по призыву. Они пошли в суд. Формально иски были проиграны, но молодые люди остались дома.

20-летних братьев-близнецов из Кузбасса Александра и Дмитрия Новоженниковых пытались мобилизовать. Они подали иски в суд, рассказал их представитель Евгений Ильченко в соцсетях.

Во время визита в военкома в октябре 2022 года «для уточнения документов» у молодых людей, которые ранее проходили срочную службу, забрали военные билеты и выдали «справки» о призыве по «частичной» мобилизации. Эти «справки» были подписаны без проведения медкомиссий, при этом никаких официальных решений призывной комиссии о мобилизации до этого не было, следует из решений Центрального районного суда Новокузнецка по по делам братьев.

При этом на одно из заседаний военкомат принес официальный документ, что мобилизационная комиссия не принимала официального решения о призыве Новоженниковых. Суд в итоге формально отказался удовлетворить иски братьев, потому что, а «справка» не имеет «властно-распорядительного характера», и не постановил вернуть им военные билеты.

Больше призвать близнецов не пытались, но они опасаются, что их вновь могут призвать в случае объявления новых волн мобилизации. Тем более «военники» им до сих пор не отдали.

«Отношение к спецоперации у нас с братом нейтральное, при этом мы считаем, что не подходим под критерии, которые назывались на старте частичной мобилизации, — рассказал Ngs42 Александр Новоженников. — В частности, говорили, что будут призывать людей с боевым опытом, у нас же такого опыта и навыков военного дела нет. Во время срочной службы мы выполняли обязанности санитаров в госпитале плюс убирались и дежурили. Абсолютно никакой боевой подготовки у нас не было».

«Как бы то ни было, ребята, остались дома. Продолжаем работать по защите их прав», — отметил адвокат Ильченко.