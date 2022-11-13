Землетрясение произошло в Красноярском крае

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В Красноярском крае произошло землетрясение. Эпицентр находился на границе с Иркутской областью.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Курагинском районе Красноярского края, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН 13 ноября.

Эпицентр находится примерно в 200 км к востоку от поселка Курагино на границе с Иркутской областью.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,8 балла.